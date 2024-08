Klaver leidt estafettevrouwen naar olympische finale 4x400 meter

SAINT-DENIS (ANP) - De Nederlandse estafettevrouwen zijn op de Olympische Spelen van Parijs doorgedrongen tot de finale van de 4x400 meter. Eveline Saalberg, Lieke Klaver, Myrte van der Schoot en Lisanne de Witte renden in het Stade de France naar de tweede plaats in de serie in 3.25,03 en dat betekende directe doorgang naar de finale op zaterdagavond. Alleen de ploeg van Jamaica was sneller met een tijd van 3.24,92.

Femke Bol kreeg rust van bondscoach Laurent Meuwly, die ook Cathelijn Peeters passeerde. Zodoende kon Van der Schoot haar olympische debuut maken.

Klaver had kennelijk de pijnlijke uitschakeling in de halve finales van de 400 meter verwerkt, want ze liep een sterke race waarin ze oprukte van de vierde naar de eerste plaats. Van der Schoot en De Witte wisten vervolgens de positie voorin vast te houden.

De Nederlandse vrouwen zijn wereldkampioen en Europees kampioen op het estafettenummer. Het team is al twee keer op rij gekozen tot Sportploeg van het Jaar.