Klaver tweede in Monaco op 400 meter met persoonlijk record

MONACO (ANP) - Atlete Lieke Klaver heeft in aanloop naar de Olympische Spelen een persoonlijk record gelopen op de 400 meter. Tijdens de Diamond League in Monaco klokte ze een tijd van 49,64. Alleen de Ierse Rhasidat Adeleke was sneller: 49,17. De oude toptijd van Klaver was 49,81.

De 25-jarige Klaver lag tijdens de race geruime tijd op kop, maar moest Adeleke uiteindelijk toch voor laten gaan. Vorige maand behaalde Klaver brons op de 400 meter op de EK atletiek in Rome. Dat was haar eerste individuele medaille op deze afstand in de buitenlucht.

Op de Spelen in Parijs komt Klaver naast de 400 meter individueel ook uit op de 4x400 meter estafette.