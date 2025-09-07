ECONOMIE
Verstappen 'vliegt' op Monza en wint snelste Formule 1-race ooit

door anp
zondag, 07 september 2025 om 16:53
MONZA (ANP) - Max Verstappen 'vloog' op het circuit van Monza in zijn Red Bull naar de overwinning in de Grote Prijs van Italië. Dat zei de viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 in het flashinterview na afloop. "Het was genieten in deze auto. Ik kon het tempo goed controleren en we maakten de pitstop op het juiste moment. Het was gewoonweg een fantastische uitvoering van het hele team."
Verstappen maakte weinig woorden vuil aan zijn foutje in de eerste bocht, toen hij de bocht afsneed na een aanval van Lando Norris en de opdracht kreeg de leiding aan de coureur van McLaren te geven. "Een beetje pech, maar ik kwam vrij snel terug aan de leiding. Als gezegd, de auto vloog vandaag."
Verstappen won de race op Monza in minder dan vijf kwartier en reed gemiddeld een snelheid van meer dan 250 kilometer per uur. De race gaat daarmee de boeken in als de snelste ooit in de Formule 1. "Het is een ongelooflijk weekend voor ons team."
