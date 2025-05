Koevermans na lange partij door in kwalificaties Roland Garros

PARIJS (ANP) - Tennisster Anouk Koevermans heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het kwalificatietoernooi voor Roland Garros. De 21-jarige Nederlandse, de mondiale nummer 178, versloeg na een lange driesetter de Russische Anastasija Zacharova: 6-7 (6) 7-5 7-6 (9).

In de eerste set leverden beide speelsters twee keer hun service in, waarna Zacharova de tiebreak won. Koevermans trok de stand weer gelijk in de tweede set. In de derde set hadden de tennissters veel moeite om hun eigen service te houden. Na tien breaks stond het 6-6 en moest een tiebreak de beslissing brengen. De Nederlandse werkte een matchpoint weg en sloeg na 3,5 uur zelf toe.

Eerder op dinsdag verloor Arianne Hartono van de Italiaanse Nuria Brancaccio en Gijs Brouwer strandde tegen de Georgiër Nikoloz Basilasjvili. Tim van Rijthoven en Guy den Ouden werden maandag uitgeschakeld. Tallon Griekspoor, Jesper de Jong, Botic van de Zandschulp, Suzan Lamens en Arantxa Rus zijn rechtstreeks toegelaten tot het hoofdschema.