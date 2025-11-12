ECONOMIE
Kogelstootster Schilder Nederlandse atleet van het jaar

Sport
door anp
woensdag, 12 november 2025 om 21:33
APELDOORN (ANP) - Kogelstootster Jessica Schilder is verkozen tot beste Nederlandse atleet van het jaar. De 26-jarige Volendamse werd vooral beloond voor haar wereldtitel in Tokio, waarmee ze de eerste Nederlandse wereldkampioene werd op het onderdeel. Schilder won de strijd van Femke Bol en para-kogelstootster Lara Baars, zo werd bekend tijdens een gala van de Atletiekunie in Apeldoorn.
Schilder, die dit jaar ook Europees kampioene en vicewereldkampioene indoor werd, volgt Sifan Hassan op. De geboren Ethiopische won de prijs na haar olympische titel op de marathon. Bol, gespecialiseerd op de 400 meter horden en vlak, won de prijs de twee jaar daarvoor.
Jarno van Daalen (19) werd uitgeroepen tot talent van het jaar, na zijn gouden medailles bij het jeugd-EK met kogelstoten en discuswerpen. Hij volgt Niels Laros op.
