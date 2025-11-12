Iraakse premier claimt verkiezingswinst

BAGHDAD (ANP/AFP) - De Iraakse premier Mohammed Shia al-Sudani heeft de verkiezingswinst geclaimd. Al-Sudani deed dat in een tv-toespraak, waarin hij de verkiezingswinst neerzette als een opsteker voor alle Irakezen. "Wij feliciteren jullie met de eerste plek die jullie coalitie heeft behaald in de parlementsverkiezingen", aldus de premier.

Een officiële uitslag bevestigt al-Sudani's claim nog niet; die wordt later op woensdag verwacht. Volgens ingewijden die persbureau Reuters sprak, zou al-Sudani's coalitie zo'n 50 van de 329 zetels hebben bemachtigd. Hoewel dat geen grote meerderheid is, wordt in Irak de premier - net als in Nederland gebruikelijk is - gekozen uit de gelederen van de grootste coalitiepartijen. Zelden haalt in Irak een enkele partij zelfstandig een grote meerderheid.