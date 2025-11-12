ECONOMIE
Sinner naar halve finales in Turijn na zege op Zverev

Sport
door anp
woensdag, 12 november 2025 om 22:36
anp121125199 1
TURIJN (ANP) - Titelverdediger Jannik Sinner heeft zich met een zege op Alexander Zverev geplaatst voor de halve finales van de ATP Finals. De Italiaanse tennisser moest voor eigen publiek in Turijn de Duitse nummer 3 van de wereld meerdere breakpoints toestaan, maar werkte die allemaal weg. Zelf sloeg de viervoudig grandslamkampioen op de juiste momenten toe: 6-4 6-3.
Sinner (24) had aan breaks aan het einde van de eerste set en in de zesde game van de tweede set genoeg voor de overwinning. Eerder won de Italiaan al van Félix Auger-Aliassime, Zverev klopte Ben Shelton. Zverev moet zijn laatste halvefinaleplaats nog zien veilig te stellen in het laatste groepsduel met Auger-Aliassime, Sinner treft Shelton.
Sinner won het eindejaarstoernooi vorig jaar door de Amerikaan Taylor Fritz te verslaan in de finale.
