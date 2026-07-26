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Kogelstootster Schilder wint NK in kampioenschapsrecord

Sport
door anp
zondag, 26 juli 2026 om 18:24
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HENGELO (ANP) - Jessica Schilder heeft bij de Nederlandse kampioenschappen atletiek gewonnen bij het kogelstoten. De 27-jarige atlete kwam in Hengelo tot een afstand van 20,58 meter, goed voor een kampioenschapsrecord. Jorinde van Klinken werd tweede met 17,85 meter, voor Alida van Daalen (16,69 meter).
Lieke Klaver was in de regen de beste op de 200 meter. Ze noteerde een tijd van 23,13. Bij de mannen won Onyema Adigida in 21,01. Myrte van der Schoot verzekerde zich op de 400 meter van de nationale titel in 51.09. Jonas Phijffers zegevierde bij de mannen in 44,93.
Femke Broeders-Bol, die na haar succesvolle jaren op de 400 meter horden overstapte naar de 800 meter, deed niet mee aan de NK. Ze richt zich volledig op de EK atletiek in Birmingham, die op 10 augustus beginnen.
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