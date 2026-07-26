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Ingekorte slotetappe Tour de France van start op Champs-Élysées

Sport
door anp
zondag, 26 juli 2026 om 18:20
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PARIJS (ANP) - De laatste etappe van de Tour de France is zondag van start gegaan op de Champs-Élysées in Parijs. De rit zou aanvankelijk beginnen in het dorpje Thoiry, maar werd ingekort vanwege een politietekort door de bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk. Van de 133 kilometer zijn er 89 overgebleven.
De etappe kent drie beklimmingen van de Côte de la Butte Montmartre, die net als in 2025 in het parcours zijn opgenomen naar het voorbeeld van de olympische wegwedstrijd in 2024. Vorig jaar won Wout van Aert na een spectaculaire finale. Anders dan toen ligt de finish nu niet op 6 maar op ruim 10 kilometer van de top van de laatste klim.
Bij aanvang van de slotetappe lijken de klassementen beslist. Tadej Pogačar gaat zo goed als zeker zijn vijfde Tour winnen, hij heeft 6.26 minuten voorsprong op Remco Evenepoel. De derde podiumplek wordt gevuld door Pogačars ploeggenoot Isaac Del Toro, die ook het jongerenklassement lijkt te gaan winnen. Zaterdag verzekerde Mads Pedersen zich al van het puntenklassement en Richard Carapaz stelde de eindwinst in het bergklassement veilig.
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