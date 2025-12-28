Kok pakt olympisch ticket op 500 meter, Leerdam tweede

HEERENVEEN (ANP) - Femke Kok heeft bij het olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen haar tweede ticket voor de Spelen van Milaan veroverd. De regerend wereldkampioene op de 500 meter was in de eerste omloop op die afstand op het OKT veruit de beste met 36,87 en ging zelfs niet van start in de tweede omloop.

Achter haar werd Jutta Leerdam tweede met 37,24. Daarmee maakt ze een grote kans op een ticket voor de Spelen. Anna Boersma werd met 37,27 derde en moet afwachten of dat genoeg is voor de Olympische Spelen.

Angel Daleman kwam in de tweede omloop tot 37,53, maar bleef daarmee buiten de top 3. Suzanne Schulting en Naomi Verkerk kwamen met respectievelijk 37,62 en 37,68 ook niet aan de derde tijd van Boersma. Marrit Fledderus startte in de slotrit twee keer vals en beëindigde daarmee haar olympische kansen.

Tweede race afgemeld

Kok meldde zich af voor de tweede race, die pas enkele uren later na de 10 kilometer werd verreden. In die tweede omloop kwam geen van de schaatssters in de buurt van het nieuwe baanrecord van de sprintster.

De 500 meter werd op het OKT twee keer verreden. De beste van de twee tijden van een schaatser telde. De winnaar van de 500 meter is zeker van kwalificatie voor de Spelen. De nummers twee en drie moeten de rest van het OKT afwachten.