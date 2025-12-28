MAR-A-LAGO (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump denkt dat Poetin oprecht vrede wil. "Beide presidenten willen een deal sluiten", zei Trump toen hij de Oekraïense president Volodymyr Zelensky ontving op zijn landgoed Mar-a-Lago.

Trump belde voor de ontmoeting met Zelensky al met Poetin. Ze hebben afgesproken om ook na dat gesprek telefonisch te overleggen, zei Trump.

Zelensky is naar de Verenigde Staten gekomen om te praten over een 20-puntenplan om de oorlog te beëindigen. De Oekraïense president zei te hopen dat er snel een staakt-het-vuren kan komen, maar Trump zei bij aankomst van Zelensky dat hij "geen deadline" heeft. "Ik wil alleen dat de oorlog ophoudt." Wel zou het volgens hem snel kunnen gaan.

Zware Russische luchtaanvallen

Een aantal Europese leiders zei de zware Russische luchtaanvallen van afgelopen week te zien als een teken dat Poetin niet echt vrede wil. Daar is Trump het niet mee eens. "Ik geloof dat Oekraïne ook zware aanvallen heeft uitgevoerd. Dat bedoel ik niet negatief, waarschijnlijk moesten ze wel." Volgens hem hoort dat bij oorlog, maar willen beide presidenten dat er een einde aan komt.

Zelensky komt ook om te praten over westerse veiligheidsgaranties na het einde van de oorlog. Trump zei dat er zeker een veiligheidsovereenkomst komt, maar specificeerde niet wat de rol van de VS daarin zou zijn. Wel zei hij dat de Europese landen daar een grote rol in zullen spelen.