HAMAR (ANP) - Femke Kok is voor de derde keer op rij wereldkampioen op de 500 meter geworden. De 24-jarige schaatsster was bij de WK afstanden in Hamar met 37,50 sneller dan Jutta Leerdam en Kim Min-sun uit Zuid-Korea.

Kok miste door een virusinfectie het eerste deel van het seizoen en maakte pas haar rentree bij de NK sprint eind december. Sindsdien won ze alle wedstrijden op 500 meter die ze reed.