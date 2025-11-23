Kok wint vierde 500 meter op rij met Nederlands podium

CALGARY (ANP) - Femke Kok heeft bij wereldbekerwedstrijden in Calgary de vierde 500 meter op rij gewonnen. De wereldkampioene was de beste in 36,72. Jutta Leerdam werd met 37,01 tweede en Marrit Fledderus met 37,08 derde. Achter het geheel Nederlandse podium volgde Anna Boersma op de vierde plaats en Angel Daleman op de vijfde plaats.

Kok opende in haar rit tegen de Japanse Yukino Yoshida na een aanvankelijke valse start snel met 10,27, maar kon er niet hetzelfde rondje als een dag eerder, of tijdens haar wereldrecordrit van vorige week in Salt Lake City (36,09), op laten volgen. Ze oogde na afloop ook niet erg tevreden.

Leerdam verbeterde haar persoonlijk record dat al enkele jaren op 37,14 stond. De schaatsster was in de afgelopen week ziek geweest, maar leek weer hersteld.

Slotronde

Fledderus kwam er in de slotronde bij in de buurt en verbeterde haar eigen beste tijd naar 37,08. Boersma kwam tot een pr met 37,21. Daleman schaatste met 37,28 niet alleen een persoonlijk record, de 18-jarige schaatsster reed ook nog een wereldrecord junioren.

"Het was een waardeloze rit, maar wel de winst", reageerde Kok bij de NOS. "Ik kwam er niet lekker in. De opening was nog wel goed, maar een baanrecord zat er niet in vandaag. Ik heb tot nu toe alle 500 meters gewonnen. Daar ben ik wel blij mee."

De Nederlandse top 5 is volgens Kok een goed teken. "Het niveau is heel erg omhooggegaan. Dat houdt mij ook scherp."