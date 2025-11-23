Schaatssters winnen in Calgary tweede ploegenachtervolging

CALGARY (ANP) - De Nederlandse schaatssters hebben bij de wereldbekerwedstrijden in Calgary de ploegenachtervolging gewonnen. Joy Beune, Antoinette Rijpma-de Jong en Marijke Groenewoud waren met 2.52,52 nipt sneller dan Canada en Japan. Olympisch kampioen Canada was 0,16 seconde langzamer. Japan kwam tot 2.53,08.

Een week eerder eindigde het Nederlandse team slechts als vijfde. Elisa Dul verving Groenewoud, maar kon in de laatste twee ronden haar teamgenoten niet meer bijhouden. Het trio verspeelde zo veel tijd, omdat de tijd van de derde schaatsster telt.

Het trio, dat afgelopen maart de wereldtitel veroverde, nam meteen flink afstand van tegenstander Kazachstan. Het team bleef compact en hield de rondetijden vlak. Canada zat er in de laatste rit tegen de Verenigde Staten dichtbij, maar kon in de slotronde net niet onder de tijd van Nederland duiken.

Verschil

"We wilden graag winnen", zei Beune bij de NOS. Dat het verschil met Canada klein was, maakte Beune niet uit. "Ik denk dat het wel spannend was. De Canadezen bleven goed doorrijden, dus er was niet veel over."

Rijpma-de Jong sprak van een stabiele rit. "Dat geeft zelfvertrouwen. We weten ook van elkaar dat we dit kunnen."

Groenewoud maakte weer deel uit van het team en liet als derde schaatsster niet los. "Het was supersneu voor Dul vorige week. Die moet dat ook kunnen, maar ik ben blij dat het nu gelukt is."