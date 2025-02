Kooij sprint naar zege in eerste etappe Ronde van Oman

BIMMAH SINK HOLE (ANP) - Wielrenner Olav Kooij heeft zijn eerste succes van het seizoen al binnen. De renner van Visma - Lease a Bike won met overmacht de massasprint in de eerste etappe van de Ronde van Oman. Hij troefde in de 177 kilometer lange woestijnrit van Bushar naar Bimmah Sink Hole de Tsjech Pavel Bittner en de Noor Erlend Blikra af, respectievelijk tweede en derde aan de finish. Rick Pluimers (Tudor) werd vijfde.

Volgens website Procyclingstats heeft Kooij nu in zestien verschillende landen een etappe gewonnen. De 23-jarige Kooij boekte vorig jaar acht zeges, zeven daarvan in wedstrijden uit de WorldTour, het hoogste niveau. Er waren ritzeges bij in Parijs-Nice, in de Ronde van Polen en in de Ronde van Italië.

De Ronde van Oman telt vijf etappes en duurt nog tot woensdag.