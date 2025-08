Kooij sprint naar zege in openingsetappe Ronde van Polen

LEGNICA (ANP/BELGA) - Wielrenner Olav Kooij heeft de eerste etappe in de Ronde van Polen gewonnen. De 23-jarige Nederlander van Visma-Lease a Bike was in de rit over bijna 200 kilometer van Wroclaw naar Legnica de snelste in de massasprint. De Fransman Paul Magnier finishte als tweede en de Australiër Jensen Plowright als derde.

De sprint verliep rommelig door een valpartij van een tiental renners in de laatste 2 kilometer. Kooij wist Magnier voor te blijven en zorgde zo voor zijn zesde seizoenszege. Hij won eerder onder meer twee etappes in de Ronde van Italië.

"Racen in Polen lijkt me altijd geluk te brengen. Het voelt gewoon als een bijzondere plek voor me. Vandaag was absoluut geen gemakkelijke race, maar ik lijk er altijd in te slagen om een overwinning te behalen als ik hier ben", aldus Kooij, die vorig jaar twee etappes in de Ronde van Polen op zijn naam schreef en in zowel 2022 als 2023 eentje.

'Fantastisch werk geleverd'

"Het team heeft fantastisch werk geleverd", vervolgde de winnaar. "Ze waren de hele dag sterk, controleerden de kopgroep en zorgden ervoor dat we in positie bleven. In de laatste rechte lijn raakten we door de chaos van elkaar gescheiden, maar hun inzet was desondanks geweldig. Deze overwinning hebben we absoluut samen verdiend."

In het algemeen klassement heeft Kooij dankzij de bonificaties vier seconden voorsprong op Magnier en zes op Plowright.

De tweede etappe, die 148,9 kilometer lang is, begint en eindigt in Karpacz.