Nederland koopt wapens in VS voor Oekraïne, als eerste NAVO-land

DEN HAAG (ANP) - Nederland koopt voor 500 miljoen euro aan wapens in de VS, om die aan Oekraïne te geven. Dat meldt het ministerie van Defensie. Het gaat onder meer om munitie en onderdelen voor luchtafweersystemen. Nederland is het eerste NAVO-land dat op deze manier, via de VS, middelen aan Oekraïne doneert, aldus het departement.

Het initiatief, genaamd de Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), houdt in dat NAVO-landen kunnen betalen om wapens uit de Amerikaanse voorraden aan Oekraïne te doneren. Oekraïne mag zelf aangeven welke spullen het nodig heeft.

De Nederlandse donatie is goed voor ruim één pakket, maar volgens Defensie hebben andere bondgenoten ook al geld toegezegd. "De bedoeling is de eerste twee PURL-steunpakketten deze maand nog aan Oekraïne te leveren."

'Zeer dankbaar'

De wapensteun volgt op afspraken die de Amerikaanse president Donald Trump vorige maand heeft gemaakt met NAVO-chef Mark Rutte. Het plan komt boven op andere steun die Nederland al aan Oekraïne biedt, schrijft Defensie.

Premier Dick Schoof heeft maandagavond gebeld met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, schrijft hij op X. Zelensky zou "zeer dankbaar" zijn voor de Nederlandse bijdrage.

Ook Rutte is er blij mee: "Geweldig om te zien dat Nederland het voortouw neemt." Hij verwacht binnenkort "verdere belangrijke aankondigingen" van andere bondgenoten. De Amerikaanse ambassadeur bij de NAVO denkt dat veel meer landen geld gaan doneren, zei hij tegen persbureau Reuters.