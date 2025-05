Kooij zegeviert in de straten van Viadana in twaalfde etappe Giro

VIADANA (ANP) - Wielrenner Olav Kooij van Visma - Lease a Bike heeft de twaalfde etappe in de Giro d'Italia gewonnen. De 23-jarige Nederlander was in de rit van Modena naar Viadana na 172 kilometer de beste in de massasprint. Kooij nam met zijn zege revanche voor zijn sprint aan het einde van de vierde etappe waarin hij werd geklopt door Casper van Uden. Dit keer was Kooij sneller dan van Uden.

Kooij won vorig jaar voor het eerst een etappe in de Giro. De sprinter won eerder dit jaar een etappe in de Tirreno-Adriatico en was twee keer de snelste in de Ronde van Oman.

De Mexicaan Isaac Del Toro van UAE Team Emirates blijft aan de leiding van het klassement van de Giro. Zijn Spaanse ploeggenoot Juan Ayuso staat tweede. De 108e editie van de Ronde van Italië eindigt op 1 juni in Rome.