Brekelmans vindt kritiek Rekenkamer te kort door de bocht

DEN HAAG (ANP) - De kritiek dat het kabinet creatief boekhoudt met defensie-uitgaven en de NAVO-norm is niet terecht, vindt defensieminister Ruben Brekelmans (VVD). Dat de Algemene Rekenkamer het defensiebudget lager inschat dan het kabinet voorgaf, komt door verschillende rekenmethodes. En de waakhond gaat "te kort door de bocht" bij het beschrijven van de NAVO-rekenwijze.

Het kabinet gaat er prat op vorig jaar eindelijk 2 procent van het bruto binnenlands product (bbp) aan defensie te hebben besteed, zoals de NAVO al jaren vraagt. Maar het was in de praktijk maar 1,79 procent, stelt de Rekenkamer vast. Er is minder uitgegeven dan begroot. Maar de rekenmethode van de NAVO is ook royaler dan de Nederlandse die voorheen werd gebruikt. Het kabinet koos er plots voor die van de NAVO te gebruiken, stipte onder meer D66 aan.

Daar zit volgens Brekelmans geen kwaad achter. De NAVO en de VS rekenen Nederland nu eenmaal af op het NAVO-cijfer. Defensie zou niet geheimzinnig hebben gedaan over de Nederlandse berekening.