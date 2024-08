Kool in het geel na zege in eerste etappe Tour de France Femmes

DEN HAAG (ANP) - Wielrenster Charlotte Kool heeft de eerste etappe van de Tour de France Femmes gewonnen en daarmee de gele trui veroverd. De 25-jarige sprintster van dsm-firmenich PostNL versloeg na 123 kilometer tussen Rotterdam en Den Haag Anniina Ahtosalo uit Finland en Elisa Balsamo uit Italië in de massasprint. Topfavoriete Lorena Wiebes kon zich niet mengen in de sprint.

Voor Kool is het de eerste etappezege in de Ronde van Frankrijk, die sinds 2022 in de huidige vorm wordt georganiseerd. Ze vertrekt dinsdagochtend in het geel in de tweede etappe van Dordrecht naar Rotterdam. Later op de dag is er ook nog een tijdrit in Rotterdam.