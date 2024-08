Tesla lager op afwachtend Wall Street

NEW YORK (ANP) - Tesla ging maandag omlaag op de aandelenbeurzen in New York. De fabrikant van elektrische auto's heeft besloten geen nieuwe bestellingen voor zijn goedkoopste Cybertruck meer aan te nemen en een duurdere versie van het model sneller te leveren. De futuristische Cybertruck is sinds eind vorig jaar te koop, maar verkoopt niet zo goed als de fabrikant had gehoopt. Door onder meer tegenvallende verkoopcijfers van de Cybertruck maakte Tesla in april al bekend wereldwijd meer dan 10 procent van de banen te schrappen. Het aandeel daalde 1,2 procent.

Beleggers deden het verder rustig aan, na de turbulente beurshandel vorige week. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent lager op 39.423 punten. De bredere S&P 500-index zakte 0,1 procent tot 5431 punten en techgraadmeter Nasdaq stond een fractie hoger op 16.751 punten. De New Yorkse graadmeters wisten vrijdag uiteindelijk de zware koersverliezen van het begin van de week bijna volledig goed te maken.

De aandelenmarkten werden begin vorige week nog overspoeld door een hevige verkoopgolf die werd veroorzaakt door de angst voor een recessie in de Verenigde Staten. Later in de week namen de recessiezorgen echter af door een sterker dan verwachte daling van de werkloosheidsaanvragen in de VS. Ook hopen beleggers dat de Amerikaanse Federal Reserve in september begint met het verlagen van de rente.