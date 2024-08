Windmolenmaker Vestas waarschuwt voor minder winst

KOPENHAGEN (ANP/BLOOMBERG) - De Deense windmolenmaker Vestas Wind Systems waarschuwt voor een lagere winst in heel 2024. Ook de omzetverwachting werd naar beneden bijgesteld, werd maandag bekend.

Dit betekent een nieuwe tegenslag voor de maker van windturbines, na de zware verliezen van de afgelopen jaren. Vestas verwacht dat de winstmarge dit jaar tussen de 4 en 5 procent uitkomt. Eerder dacht het bedrijf 4 tot 6 procent winst over te houden. De omzet komt naar verwachting uit tussen de 16,5 miljard en 17,5 miljard euro.

De windturbine-industrie heeft al tijden last van stijgende prijzen van belangrijke grondstoffen als staal, problemen in de toeleveringsketen en hoge transportkosten. Vestas verloor daardoor in 2022 ruim 1 miljard euro, omdat het bedrijf moeite had om zich aan te passen aan de snel veranderde marktomstandigheden. Vorig jaar behaalde de onderneming wel een kleine winst dankzij prijsverhogingen.