Koolhof en Schuurs op koers voor eerste tennismedaille sinds 2000

PARIJS (ANP) - Wesley Koolhof en Demi Schuurs liggen op de Olympische Spelen op koers om de eerste Nederlandse tennissers te worden die een olympische medaille veroveren sinds 2000. De twee specialisten staan in de kwartfinales van het gemengd dubbelspel.

"Vooraf wisten wel dat het schema iets kleiner is en dat je na twee zeges al om de medailles mag spelen. In zo'n klein schema is alles mogelijk, al moet je wel een beetje geluk hebben met de loting", zei Schuurs na de zege op het Griekse duo Stefanos Tsitsipas/Maria Sakkari.

Koolhof (35) en Schuurs (30) deden drie jaar geleden ook mee aan de Spelen van Tokio, maar die liepen uit op een grote teleurstelling. Na een positieve coronatest van Jean-Julien Rojer besloot de tennisploeg zich terug te trekken en huiswaarts te keren.

Tokio

"We hebben heel nare herinneringen aan Tokio door al het randgebeuren", aldus Koolhof, bezig aan het laatste seizoen van zijn loopbaan. "Daarom is het lekker nu op Roland Garros te spelen, waar nog meer Nederlandse fans zijn dan normaal. Die eerste wedstrijd winnen, tegen twee goede enkelspelers, was een must. Zeker met onze medailleaspiraties. Het was een zware eerste ronde en we zijn blij dat we door zijn."

Tegenstanders

24 jaar geleden pakte Nederland voor het laatste een medaille bij het tennis. Miriam Oremans en Kristie Boogert verloren in Sydney de finale van Venus en Serena Williams.

Koolhof en Schuurs treffen bij de laatste acht Andrea Vavassori en Sara Errani uit Italië.