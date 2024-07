Triatlonploeg maakt zich niet druk om uitstel door vieze Seine

PARIJS (ANP) - Bondscoach Marcel Wouda van de triatleten kreeg in de nacht van maandag op dinsdag als een van eersten het nieuws door dat de olympische wedstrijd voor de mannen met een dag is uitgesteld. De race is verzet van dinsdag naar woensdag. Het water van de rivier de Seine in Parijs is nog te vies om het zwemonderdeel in af te werken.

"We kunnen niet anders dan dit besluit van de organisatie volgen en we hebben besloten ons hier niet druk over te maken. Het is zoals het komt", liet hij weten in een korte reactie.

Het plan is nu dat woensdag eerst de wedstrijd voor de vrouwen wordt gehouden en dat de mannen daarna aan de beurt zijn. De vrouwen starten om 08.00 uur en de mannen om 10.45 uur.

Vier Nederlandse triatleten komen in actie in Parijs. Bij de vrouwen zijn dat Rachel Klamer en Maya Kingma en bij de mannen Mitch Kolkman en Richard Murray. De triatleten beginnen met 1,5 kilometer zwemmen, met de start vanaf een ponton bij de Pont Alexandre III. Daarna volgen 40 kilometer fietsen en 10 kilometer hardlopen door het centrum in de stad.