Koolhof neemt mogelijk pas afscheid bij Davis Cup in februari

AMSTELVEEN (ANP) - Tennisser Wesley Koolhof overweegt om toch pas volgend jaar afscheid te nemen in de Davis Cup in plaats van op de Finals van het landentoernooi van volgende week. Captain Paul Haarhuis heeft Koolhof de afgelopen weken geprobeerd ervan te overtuigen zijn carrière nog met enkele weken te verlengen.

"Ik heb met hem gesproken en hij heeft erover nagedacht. Hij staat ervoor open om eventueel in februari te spelen, al is het een klein beetje afhankelijk van waar we spelen en of zijn teamleden achter hem staan in die beslissing", aldus Haarhuis. "Als die zeggen: 'hij gaat niet naar de Australian Open en is op huwelijksreis geweest', dan houdt het op. Maar wij gunnen Wes een mooi afscheid en in Málaga wordt het mogelijk ondergesneeuwd door het afscheid van Rafael Nadal. Het is in ieder geval niet meer zo definitief dat hij volgende week stopt." Koolhof gaat binnenkort trouwen, met de Duitse ex-prof Julia Görges.

De Nederlandse tennissers spelen dinsdag in de kwartfinales van de Davis Cup Finals tegen Spanje. Eerst zijn er twee enkelspelen en mogelijk volgt er daarna een beslissend dubbelspel, met Koolhof.

ABN AMRO Open

Na de Davis Cup Finals volgt snel de loting voor de Qualifiers-ronde voor volgend jaar. Die wedstrijden worden begin februari gespeeld. "Meteen daarna is het ABN AMRO Open, maar daar heeft hij vorig jaar al afscheid genomen op het centercourt, met allerlei videoboodschappen. Maar hoe mooi zou het zijn om afscheid te nemen in de Davis Cup voor eigen publiek?"

Koolhof werd donderdag, samen met zijn Kroatische partner Nikola Mektic, in de groepsfase van de ATP Finals uitgeschakeld.