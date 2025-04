ROTTERDAM (ANP) - De korfballers van PKC hebben voor de derde keer op rij en voor de dertiende keer in totaal de titel in de zaal gepakt. In de finale in Ahoy, dat met ruim 10.000 fans was uitverkocht, won de ploeg uit Papendrecht met 21-17 van Fortuna.

Het was de laatste wedstrijd voor Wim Scholtmeijer als coach van PKC.