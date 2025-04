Geen slachtoffers in pand gevonden na brand Heerhugowaard

HEERHUGOWAARD (ANP) - Na de brand donderdagavond in een appartementencomplex in Heerhugowaard heeft de politie geen slachtoffers gevonden in het pand. Volgens de politie is het forensisch onderzoek in het appartementencomplex aan de Umbriëllaan afgesloten.

De bewoners van de 69 appartementen kunnen voorlopig nog niet terugkeren, omdat er instortingsgevaar is. Om te voorkomen dat het gebouw alsnog wordt betreden, is er beveiliging ingesteld.

Eerder meldde een woordvoerder van de politie al dat met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kon worden gezegd dat er naast de vijf mensen die lichtgewond raakten, verder geen slachtoffers waren. Dat staat volgens de politie nu dus vast.

Vijf verdachten aangehouden

De brand brak donderdagavond uit na een explosie. Meerdere appartementen raakten zwaar beschadigd. In totaal zijn vijf verdachten aangehouden op verdenking van brandstichting, van wie vier minderjarigen. Twee verdachten zitten nog vast.