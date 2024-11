Korfbalploeg na monsterzege op Catalonië naar finale van EK

CALONGE (ANP) - De Nederlandse korfbalploeg staat in de finale van het EK in Catalonië. Het team van bondscoach Ard Korporaal was in de halve eindstrijd ook veel te sterk voor Catalonië (53-18). Oranje leidde bij rust met 23-5.

België is zaterdag de tegenstander van Nederland in de finale. Die ploeg versloeg Duitsland in de halve finale met 28-9. De Nederlandse korfballers bereikten de halve finales na grote overwinningen op Portugal (34-4), Duitsland (44-9) en Hongarije (36-8).

Het eerste officiële EK korfbal vond in 1998 in Portugal plaats. Nederland heeft alle acht gespeelde edities gewonnen en is opnieuw de grote favoriet voor de eindzege. België eindigde zesmaal als tweede en eenmaal als derde.