Krajicek presenteert sterk bezette editie ABN AMRO Open

ROTTERDAM (ANP) - Toernooidirecteur Richard Krajicek rekent met tien tennissers uit de top 20 bij de ABN AMRO Open op een van de sterkst bezette edities ooit. Naast drie wereldtoppers uit de top 5 als Jannik Sinner, Carlos Alcaraz en Daniil Medvedev doen er ook drie Nederlanders mee aan het hoofdtoernooi. Tallon Griekspoor, de nummer 1 van Nederland, komt als 40e van de wereldranglijst op eigen kracht binnen. Botic van de Zandschulp en Mees Röttgering krijgen een wildcard van Krajicek. De derde speciale uitnodiging gaat naar de Zwitserse veteraan Stan Wawrinka (39).

Krajicek kijkt uit naar het toernooi, dat dit jaar van 1 tot 9 februari plaatsvindt, een week na de Australian Open. "Ik ben heel blij met ons deelnemersveld", zei Krajicek bij de presentatie in Rotterdam. "Het is mooi dat we Alcaraz voor het eerst vast hebben weten te leggen. Het is te hopen dat iedereen komt."