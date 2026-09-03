Kromowidjojo in directie wereldzwembond World Aquatics

BOEDAPEST (ANP) - Oud-zwemster Ranomi Kromowidjojo treedt op 1 oktober toe tot de directie van wereldzwembond World Aquatics. De drievoudig olympisch kampioene krijgt als 'engagement director' de taak om de sporters zo goed mogelijk te begeleiden en ondersteunen.

"Kromowidjojo zal toezicht houden op de ontwikkeling en het beheer van de atletenondersteuningssystemen van World Aquatics. Ze zal nauw samenwerken met de afdelingen Ontwikkeling en Sport en rechtstreeks rapporteren aan algemeen directeur Brent Nowicki", aldus World Aquatics.

Kromowidjojo beëindigde haar zwemloopbaan in 2022. Tijdens de wereldkampioenschappen van vorig jaar in Singapore was ze ambassadeur van World Aquatics.

"Ranomi heeft de ervaring van een atleet op het allerhoogste niveau meegemaakt en begrijpt uit eerste hand wat er nodig is om atleten gedurende hun carrière en daarna te ondersteunen", aldus Husain Al Musallam, voorzitter van World Aquatics. "Ik twijfel er niet aan dat ze een wezenlijk verschil zal maken in het leven van atleten uit alle watersporten wereldwijd."