Kwakzalverprijs naar voetbalclub Ajax

Voetbalclub Ajax krijgt de Meester Kackadorisprijs 2026, heeft de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) vrijdag bekendgemaakt. De vereniging kent de prijs jaarlijks toe aan een persoon of organisatie die "kwakzalverij bevordert, zonder die zelf te bedrijven". Ajax krijgt de prijs vanwege de sponsorovereenkomst van de voetbalclub met supplementenbedrijf Vitakruid.

Vitakruid verkoopt volgens de VtdK een groot assortiment voedingssupplementen en hanteert daarbij gezondheidsclaims "waarvoor een deugdelijke wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt". Ook zou Vitakruid waarschuwingen van het RIVM over de risico's van kruidenpreparaten bagatelliseren, aldus VtdK.

Ajax heeft honderdduizenden supporters, onder wie veel jongeren, en heeft daarmee een maatschappelijke voorbeeldfunctie, stelt VtdK. "Juist daarom mag volgens de jury van Ajax worden verwacht dat de club kritisch kijkt naar de gezondheidsclaims en commerciële praktijken van haar sponsors."