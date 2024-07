Kwartfinales eindstation boksster Heijnen op Olympische Spelen

PARIJS (ANP) - Boksster Chelsey Heijnen is op de Olympische Spelen van Parijs uitgeschakeld in de kwartfinales van de klasse tot 60 kilogram. De 25-jarige Roosendaalse was niet opgewassen tegen de als tweede geplaatste Braziliaanse Beatriz Ferreira. Ze verloor dik op punten. De jury was unaniem.

Heijnen was de enige Nederlandse boksster in Parijs. De winnares van WK-brons in 2022 mocht het olympisch toernooi beginnen in de achtste finales en daarin won ze van de Noord-Koreaanse Won Ungyong.

Zou ze de partij tegen Ferreira hebben gewonnen, dan was Heijnen al zeker geweest van een medaille. In het bokstoernooi krijgen beide verliezers van de halve finales een bronzen medaille.