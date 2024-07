PARIJS (ANP) - Caspar Corbeau heeft Nederland aan de eerste zwemmedaille van deze Olympische Spelen in Parijs geholpen. In de kolkende La Défense Arena zwom de Amerikaanse Nederlander op ruime afstand van publiekslieveling Léon Marchand naar het brons (2.05,85 om 2.07,90). Het zilver was voor Zac Stubblety-Cook uit Australië (2.06,79).