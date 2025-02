Lamens verliest in eerste ronde tennistoernooi Dubai van Muchova

DUBAI (ANP) - Suzan Lamens heeft op het hoog aangeschreven tennistoernooi van Dubai in de eerste ronde niet kunnen verrassen tegen de Tsjechische Karolina Muchova. De Nederlandse nummer 66 van de wereld verloor met 6-2 6-2 van de mondiale nummer 17.

De 25-jarige Lamens was via de kwalificaties doorgedrongen tot het hoofdschema. Arantxa Rus slaagde daar niet in, waardoor er geen Nederlandse deelneemster meer over is op het WTA 1000-toernooi. Dat is vergelijkbaar met een masterstoernooi bij de mannen.