Landa kopman Giro bij wielerploeg Soudal Quick-Step zonder Belgen

BRUSSEL (ANP) - De Spaanse klassementsrenner Mikel Landa is de kopman van de Belgische wielerploeg Soudal Quick-Step voor de komende Giro d'Italia. De jonge Fransman Paul Magnier moet zich in de sprint manifesteren. Opmerkelijk genoeg staat het team vrijdag zonder Belgische renners aan het vertrek in Albanië.

Voor de 35-jarige Landa wordt het zijn achtste Giro. Hij eindigde al twee keer (2015 en 2022) op het podium en werd in 2019 ook al eens vierde in de Italiaanse grote ronde. Daarnaast boekte Landa al drie ritzeges en pakte hij in 2017 de bergtrui. Dit jaar werd hij al zevende in Tirreno-Adriatico en vierde in de Ronde van Catalonië.

"Het was een goede start van het jaar voor mij en ik kijk uit naar de Giro", zegt Landa, die op hoogtestage was in de Sierra Nevada, in een persbericht van de ploeg. "Ik verwacht een zware Giro, met een veeleisende slotweek, maar ik ben er klaar voor om te vechten voor een ritzege en een goed algemeen klassement."

Magnier (21) debuteert in een grote ronde.