Langebaanschaatsen op Winterspelen 2030 definitief naar Thialf

HEERENVEEN (ANP) - Het olympisch schaatstoernooi op de langebaan vindt in 2030 definitief plaats in Thialf in Heerenveen. Sportkoepel NOC*NSF laat in een persbericht weten dat het organisatiecomité van de Winterspelen in de Franse Alpen dat heeft bekendgemaakt.

De definitieve toewijzing van het schaatstoernooi aan Thialf betekent dat voor het eerst in de geschiedenis een deel van de Winterspelen in Nederland plaatsvindt. Het is ook voor het eerst in 102 jaar dat olympische sportwedstrijden worden georganiseerd op Nederlandse bodem. In 1928 waren de Zomerspelen in Amsterdam.