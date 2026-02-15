Coach Kerstholt vond passeren Schulting moeilijk

Niels Kerstholt vond het niet eenvoudig om shorttrackster Suzanne Schulting te passeren op de olympische halve finale van de aflossing bij de vrouwen zaterdag. Dat vertelde de bondscoach zondag na de training in Milaan.

Kerstholt koos naast vaste waarden Xandra Velzeboer, Michelle Velzeboer en Selma Poutsma als vierde rijdster voor Zoë Florence Deltrap. Zij kreeg de voorkeur boven Schulting. Het Nederlandse team plaatste zich overtuigend voor de finale van woensdag.

"Ik vind het heel vervelend om mensen teleur te stellen. Dat vind ik moeilijk, daar heb ik niet het karakter voor. Van een lekker conflictje krijg ik geen energie. Dat is thuis bij mijn vrouw ook zo. Zo zit ik nu eenmaal in elkaar", aldus Kerstholt, die Schulting vrijdag al had laten weten dat ze reserve zou zijn.

'Iedereen op het podium'

De keuze voor de rijdsters op de aflossing was lange tijd vrij eenvoudig voor Kerstholt, totdat drievoudig olympisch shorttrackkampioene Schulting in aanloop naar de Spelen het langebaanschaatsen wilde combineren met het shorttrack. De Friezin kreeg aan de hand van haar prestaties bij de NK in Leeuwarden een aanwijsplek voor de olympische 1500 meter en hoopte zich in de tussentijd op trainingen te bewijzen voor een plek in het achtervolgingsteam.

"Ik weet dat het interessant is voor jullie, dat begrijp ik", sprak Kerstholt tegen enkele Nederlandse journalisten in de Milano Ice Skating Arena. "Maar wij hebben drie keer goud gehaald hier. En er zit nog meer in. Dat geldt voor de vrouwenrelay, maar ook voor de anderen. Ik wil iedereen op het podium hebben als dat kan. Daarom wil ik mijn aandacht ook bij andere dingen houden. Ik zit met mijn gedachten ergens anders dan jullie."