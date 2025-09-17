Laros mist op WK atletiek in Tokio medaille op 1500 meter

TOKIO (ANP) - Hardlooptalent Niels Laros heeft geen medaille kunnen bemachtigen op de wereldkampioenschappen atletiek in Tokio. De 20-jarige Oosterhouter ging als een van de favorieten van start op de 1500 meter, maar hij eindigde in de finale als vijfde in 3.34,52.

Na een sterk gelopen race, waarin hij constant vooraan liep, miste hij het eindschot op het laatste rechte stuk. De Portugees Isaac Nader won verrassend het goud in 3.34,10.

Laros had de jongste mannelijke atleet ooit kunnen worden met een WK-medaille op de 1500 meter en na Sifan Hassan de tweede Nederlander met een WK-plak op deze middenafstand.