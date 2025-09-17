ECONOMIE
Limburg en VDL investeren samen 25 miljoen euro in locatie Born

Economie
door anp
woensdag, 17 september 2025 om 15:32
anp170925139 1
EINDHOVEN (ANP) - Industrieconcern VDL en de provincie Limburg zijn van plan samen 25 miljoen euro te investeren in de locatie in Born. In die Limburgse plaats zette VDL eerder auto's in elkaar voor autofabrikant BMW, maar dat bedrijf trok zich terug als klant. Nu wil VDL het terrein een "brede invulling" geven en er onder andere werken aan drones voor de defensie-industrie.
Het bedrijf en de provincie hebben in een intentieovereenkomst afgesproken dat VDL 10 miljoen euro investeert en Limburg 15 miljoen euro. Van het bedrag kan 5 miljoen euro worden gebruikt voor extra natuur en de leefbaarheid van de omgeving.
VDL wil het terrein van de voormalige autofabriek ook doorontwikkelen voor duurzaam vervoer, batterij- en energiesystemen en de maakindustrie.
