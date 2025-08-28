Visser vijfde in finale Diamond League op 100 meter horden

ZÜRICH (ANP) - Nadine Visser heeft naast de hoofdprijs gegrepen in de Diamond League. De 30-jarige Nederlandse atlete eindigde in de finale in Zürich als vijfde in 12,45 seconden. Ackera Nugent uit Jamaica won in 12,30 en verdiende de bijbehorende bonus van 50.000 dollar.

Visser toonde afgelopen weken grote vorm met onder meer overwinningen in Lausanne en Chorzow. In de Poolse wedstrijd scherpte ze haar Nederlands record aan tot 12,28. In Zürich was een vlekkeloze race nodig om te winnen en die had Visser niet. Ook de Zwitserse Ditaji Kambundji, de Amerikaanse Grace Stark en de Jamaicaanse Danielle Williams finishten nog net voor de Noord-Hollandse.