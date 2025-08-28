ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Visser vijfde in finale Diamond League op 100 meter horden

Sport
door anp
donderdag, 28 augustus 2025 om 19:55
anp280825187 1
ZÜRICH (ANP) - Nadine Visser heeft naast de hoofdprijs gegrepen in de Diamond League. De 30-jarige Nederlandse atlete eindigde in de finale in Zürich als vijfde in 12,45 seconden. Ackera Nugent uit Jamaica won in 12,30 en verdiende de bijbehorende bonus van 50.000 dollar.
Visser toonde afgelopen weken grote vorm met onder meer overwinningen in Lausanne en Chorzow. In de Poolse wedstrijd scherpte ze haar Nederlands record aan tot 12,28. In Zürich was een vlekkeloze race nodig om te winnen en die had Visser niet. Ook de Zwitserse Ditaji Kambundji, de Amerikaanse Grace Stark en de Jamaicaanse Danielle Williams finishten nog net voor de Noord-Hollandse.
Vorig artikel

Fleur Agema niet opnieuw verkiesbaar voor de PVV

Volgend artikel

Laros wint verrassend 1500 meter van de Diamond League in Zürich

POPULAIR NIEUWS

191588742_l

Wat vrouwen fantaseren en dromen over seks: 4 vrouwen vertellen

ANP-530481338 (1)

Bizar maar waar: als je heel vaak deze geur ruikt, is dat goed voor je hersenen

ANP-534224877

Frankrijk is in grote moeilijkheden, alweer. En wat dat voor ons betekent

oip 1

Huidkanker: deze tekenen op je nagels kunnen wijzen op melanoom

8375414

Oekraïense soldaat kruipt na martelingen uit graf: "Wonder dat hij nog leeft"

ANP-523169120

Kun je straks eenvoudig zonder bril? Nieuwe behandeling in de maak zonder laseroperatie