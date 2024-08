Lavreysen en Hoogland naar kwartfinales keirin op Spelen

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES (ANP) - Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland hebben zich op de Olympische Spelen rechtstreeks geplaatst voor de kwartfinales van het sprintonderdeel keirin. De 27-jarige Brabander won zijn heat. Hoogland werd in zijn race tweede achter de Australiër Matthew Glaetzer. De beste twee renners per heat plaatsten zich voor de kwartfinales, die zondag om 11.29 uur worden verreden.

Bij keirin rijden vijf of zes renners achter een gemotoriseerde gangmaker. Als die na enkele ronden uit de baan is verdwenen, sprinten de renners in drie ronden om de winst.

De Maleisiër Mohd Azizulhasni Awang, tweede op de Spelen van Tokio, werd in de heat met Hoogland gediskwalificeerd omdat hij te vroeg de gangmaker passeerde. Lavreysen pakte in Tokio het brons. Hij won op de Spelen van Parijs al twee gouden medailles; op de sprint en de teamsprint. Hoogland heeft ook een gouden medaille van de teamsprint.