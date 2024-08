Nederland achtste in medailleklassement, China blijft VS voor

PARIJS (ANP) - Nederland gaat de voorlaatste avond van de Olympische Spelen in als nummer 8 van het medailleklassement. De waterpolosters wonnen de strijd om het brons van de Verenigde Staten en bezorgden TeamNL daarmee de dertigste medaille in Parijs.

De Nederlandse sporters behaalden dertien keer goud, zes keer zilver en elf keer brons. Nummer 7 Zuid-Korea staat ook op dertien gouden plakken, maar won twee zilveren medailles meer.

China voert het klassement aan met 37 gouden medailles. Dat zijn er vier meer dan nummer 2 Verenigde Staten. China eindigde in 2008 bij de Olympische Spelen in Beijing als eerste in het medailleklassement. De drie keer daarna, in Londen 2012, Rio de Janeiro 2016 en Tokio 2021, waren de Amerikaanse sporters het succesvolst.

Na China en de Verenigde Staten volgen Australië (achttien keer goud), Japan (zestien), Frankrijk (vijftien) en Groot-Brittannië (veertien). Na Zuid-Korea en Nederland maken Duitsland (twaalf keer goud) en Italië (elf) de top tien compleet.