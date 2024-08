Lavreysen geniet van hitte op wielerpiste waar fans lijden

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES (ANP) - Terwijl toeschouwers en mediavertegenwoordigers lijden onder de hoge temperaturen op de olympische wielerpiste van Saint-Quentin-en-Yvelines, voelt Harrie Lavreysen zich er prettig bij. "De luchtdruk is redelijk laag, de temperatuur hoog en er hangt een luchtdichtheid van 1,12. Dat is onwerkelijk in Europa", vertelde de titelverdediger op de sprint.

De baanrenners wonnen het goud op de teamsprint in een nieuw wereldrecord. Lavreysen verbeterde op de 200 meter met vliegende start het vijf jaar oude record, gereden door Nicholas Paul. De renner uit Trinidad en Tobago deed dat op hoogte. Lavreysen op het vlakke land nabij Parijs.

Het zijn momenteel ideale omstandigheden, verklaart Bente van Teeseling van Cyclinglab, een bedrijf dat met een team van bewegingswetenschappers, fysiotherapeuten, een sportarts en een sportdiëtist sporters begeleidt. "Het is vooral belangrijk dat het binnen op de baan warm is. Wanneer het buiten warm is zal de binnentemperatuur natuurlijk gemakkelijker opwarmen. De lage luchtdruk in combinatie met een hoge temperatuur zorgt ervoor dat de luchtdichtheid lager wordt. Dan is het 'makkelijker' om goede tijden te rijden dan wanneer de temperatuur een aantal graden lager is"

'Soort stroop'

Om het gevoel van een renner te duiden. "Een lagere druk zorgt ervoor dat je als het ware makkelijker door de lucht heen rijdt. Een hoge luchtdruk zal er dan weer voor zorgen dat je het gevoel hebt dat je door een soort stroop heen moet fietsen."

Het is, zo legt Van Teeseling uit, niet exact te vergelijken met het rijden op hoogte. "Op hoogte zal de druk nog een stuk lager liggen. Maar het principe is hetzelfde, de luchtdruk ligt lager bij meer hitte en meer hoogte wat het makkelijker maakt om door de lucht te rijden."

Goed gekoeld

Het is wel van belang voor de renners om goed gekoeld te blijven. Van Teeseling: "Nu is dit voor de korte onderdelen iets minder belangrijk dan voor de langere onderdelen, zoals het omnium of de koppelkoers. Hoe langer de koers duurt, hoe langer de lichaamstemperatuur verhoogd zal zijn."

"Ik vind het zielig voor het publiek", zei Lavreysens collega Jeffrey Hoogland. "Maar voor ons is het mooi. Ik vind het heerlijk."