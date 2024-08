Lavreysen nadert beste baanrenners uit historie; Kenny en Hoy

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES (ANP) - Harrie Lavreysen nadert na zijn vijfde olympische gouden medaille de beste baanwielrenners uit de historie. Hij moet in het medailleklassement van gouden plakken op de baan alleen grootheden Jason Kenny en Chris Hoy nog voor zich dulden.

De inmiddels 36 jaar oude Kenny won liefst zeven gouden medailles, waarvan drie op de Spelen van Rio de Janeiro in 2016. Hoy, nu 48 jaar oud, kwam tot zes gouden plakken. De helft daarvan veroverde hij in 2008 in Beijing.

De 27-jarige Lavreysen won op de Spelen in Parijs de teamsprint, de sprint en de keirin. Drie jaar geleden was hij in Tokio ook de beste op de teamsprint en de sprint.

Lavreysen is van plan om over vier jaar ook deel te nemen aan de Olympische Spelen in Los Angeles.