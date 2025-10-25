ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Verstappen de snelste in tweede training op hoogte in Mexico

Sport
door anp
zaterdag, 25 oktober 2025 om 2:23
anp251025003 1
MEXICO-STAD (ANP) - Max Verstappen heeft de beste tijd gereden in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Mexico in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen was op het hooggelegen Autódromo Hermanos Rodríguez 0,153 seconde sneller dan de Monegask Charles Leclerc, die in zijn Ferrari de tweede tijd noteerde. De Italiaan Kimi Antonelli reed in zijn Mercedes de derde tijd. Hij gaf 0,174 seconde toe op Verstappen, die zijn snelste ronde reed op de zachte band.
Kampioenschapsleider Oscar Piastri van McLaren had het lastig in de tweede sessie. De Australiër klokte de twaalfde tijd. Hij was ruim acht tienden langzamer dan Verstappen. Lando Norris van McLaren zette de vierde tijd neer.
Verstappen heeft dankzij drie overwinningen in de laatste vier races de achterstand op de twee coureurs van McLaren fors teruggebracht en gelooft weer in zijn kansen op een vijfde titel. Piastri leidt met 246 punten, 14 meer dan teamgenoot Norris en 40 meer dan Verstappen. Er zijn nog vijf grands prix en twee sprintraces te gaan dit seizoen.
Verstappen keek de eerste training vanaf de kant toe. Hij stond zijn auto af aan het 18-jarige Britse talent Arvid Lindblad. Maar zodra hij zelf in de auto stapte voor de tweede training, had hij het tempo te pakken. Hij gaf met zijn optreden aan dat hij weer voor de winst wil gaan. De Limburger won al vijf keer de Grote Prijs van Mexico.
De GP van Mexico gaat zaterdag verder met de derde training en de kwalificatie. Zondag is de race.
loading

POPULAIR NIEUWS

2B061311-8E76-4861-9C81-C8155CDDCC32-958x593

Welke steden hebben het meest te lijden onder massatoerisme? De nummer 1 zal je verbazen (of niet)

shutterstock 754726225

7 zinnen die volgens de psychologie alleen mensen met een laag IQ in hun dagelijkse gesprekken gebruiken

ANP-540087103

Peilingen na SBS6-debat: wie won, wie verloor en wat verandert er echt?

ANP-540082073

De grote nabeschouwing van Dijkhoff en Segers: hoe Wilders het SBS-debat verloor

shutterstock_2287651373

Mensen met hoge emotionele intelligentie zeggen dit elke dag

anp 478731763

Waarom zoveel mensen in complottheorieën geloven

Loading