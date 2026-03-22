ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

LeBron James verbreekt record voor meeste NBA-duels

Sport
door anp
zondag, 22 maart 2026 om 1:59
LOS ANGELES (ANP/AFP) - LeBron James heeft zaterdag het NBA-record voor meeste gespeelde wedstrijden in het reguliere seizoen gebroken. Hij kwam in actie voor zijn 1612e duel toen zijn Los Angeles Lakers het opnamen tegen de Orlando Magic. Hij passeerde daarmee het aantal van 1611 wedstrijden dat sinds 1997 op naam stond van Robert Parish.
"Hij moet wel gek zijn," zei zijn 27-jarige teamgenoot Austin Reaves over de voortdurende drang van de 41-jarige James om te presteren. "Er kunnen geen normale dingen in zijn hoofd omgaan als je het op zo'n hoog niveau zo goed blijft doen."
James is bezig aan zijn ongekende 23e NBA-seizoen. Hij heeft al tal van NBA-records op zijn naam staan, waaronder dat voor meeste gescoorde punten en de langste reeks wedstrijden in het reguliere seizoen met minstens tien punten ooit: 1297.
