Cuba getroffen door tweede landelijke stroomstoring in één week

Samenleving
door anp
zondag, 22 maart 2026 om 1:20
HAVANA (ANP/AFP) - Een stroomstoring heeft zaterdag heel Cuba getroffen, meldt het Cubaanse ministerie van Energie. Het is de tweede keer in minder dan een week tijd dat het hele land zonder stroom zit. Het eiland kampt met een ernstige energiecrisis door een Amerikaans olie-embargo.
Er was sprake van een "volledige ontkoppeling" van het nationale elektriciteitssysteem, aldus het ministerie in een bericht op X zaterdagavond. Het voegde eraan toe dat werkzaamheden zijn begonnen om de Cubaanse stroomvoorziening te herstellen.
