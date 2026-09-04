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Leclerc snelste in vrije training Monza, Verstappen slaat over

Sport
door anp
vrijdag, 04 september 2026 om 13:58
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MONZA (ANP) - Formule 1-coureur Charles Leclerc heeft vrijdag de snelste tijd neergezet bij de eerste vrije training van de Grote Prijs van Italië. De Monagask van Ferrari reed op het circuit van Monza een snelste ronde van 1.23,008. Zijn Britse ploeggenoot Lewis Hamilton was 0,173 seconde langzamer. Hamiltons landgenoot George Russell (Mercedes) reed de derde tijd, 0,304 seconde achter Leclerc.
Max Verstappen kwam bij de eerste vrije training niet in actie. De stoel van de Nederlander van Red Bull werd ingenomen door de Japanner Ayumu Iwasa. Eerder dit seizoen reed Iwasa al eens in de wagen van Verstappens teamgenoot Isack Hadjar. Op Monza reed Iwasa vrijdag de zeventiende tijd.
De Italiaan Kimi Antonelli (Mercedes) gaat nog altijd aan de leiding in de Formule 1 met 242 punten. Russell en Hamilton volgen met beiden 183 punten. Verstappen staat zesde met 112 punten.
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