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Jetten vindt het ongepast dat Mladić begrafenis met eer krijgt

Samenleving
door anp
vrijdag, 04 september 2026 om 13:57
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DEN HAAG (ANP) - Premier Rob Jetten vindt het "ongepast" dat de voor oorlogsmisdaden veroordeelde oud-generaal Ratko Mladić een begrafenis met speciale eer krijgt in Servië. Mladić was onder meer veroordeeld voor zijn rol in de massaslachting in Srebrenica. Nederlandse militairen hadden in VN-verband de taak om de moslimbevolking daar te beschermen. Ongeveer 8000 mannen en jongens werden vermoord.
Servië heeft volgens Jetten "luid en duidelijk gehoord dat Nederland niet gediend is van welke vorm van franje dan ook tijdens de begrafenis". Volgens de premier heeft Nederland een bijzondere rol, aangezien Mladić door het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag werd veroordeeld en gevangen zat in de gevangenis in Scheveningen. Mladić overleed daar een week geleden. Zijn lichaam is inmiddels aangekomen in Servië.
Jetten verzet zich bovendien tegen toetreding van Servië tot de Europese Unie. Volgens hem heeft het land te weinig gedaan tegen corruptie of mensenrechtenschendingen om daarover verder te praten.
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