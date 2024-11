Leerdam moet alleen Takagi voor zich dulden op 1000 meter Nagano

NAGANO (ANP) - Jutta Leerdam heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Nagano zilver veroverd op de 1000 meter. De 25-jarige schaatsster moest met een tijd van 1.14,96 alleen de Japanse wereldkampioene Miho Takagi voor zich dulden. Die won in 1.14,60.

Angel Daleman werd bij haar eerste 1000 meter in de wereldbeker vierde. De 17-jarige schaatsster versloeg in haar rit met een sterke slotronde Kimi Goetz. Ze was met 1.15,51 wel nog langzamer dan nummer 3 Brittany Bowe (1.15,17).

Antoinette Rijpma-de Jong reed met 1.15,88 de zevende tijd. Suzanne Schulting zat daar vlak achter met 1.15,89 en werd achtste.